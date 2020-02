Tom Steels : " Mon fils et ma fille ne s'intéressent pas au cyclisme mais… ils regardent Remco Evenepoel ! "

Trois semaines après le Tour de San Juan, en Argentine, Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) est en passe de gagner le classement final du Tour d'Algarve, au Portugal.

Hier, il a conservé son beau maillot jaune à l'issue d'une quatrième étape remportée, au sommet de l’Alto do Malhao, par le Colombien Miguel " Superman " Angel Lopez (Astana).

Evenepoel, qui a tout donné pour terminer troisième de l'étape, est resté un long moment couché au sol, une fois la ligne franchie. Les photos ont rapidement fait le tour d’une planète vélo qui n’attend que ça : des images du nouveau phénomène.

Ce dimanche, il prendra le départ du contre-la-montre final de 20 kilomètres avec les faveurs des pronostics, même s’il aura fort à faire face à Rohan Dennis (Ineos). Le champion d’Europe qui défie le champion du Monde… on est impatient de voir ça.

Quoiqu’il arrive cet après-midi, Remco Evenepoel a déjà marqué ce Tour d’Algarve de son empreinte. Samuël Grulois a parlé de ce début de saison exceptionnel du " Surdoué de Schepdael " avec Tom Steels, l’un des directeurs sportifs de Deceuninck-Quick Step.

Tom, un mot, un geste, et Remco fait le buzz…

" Il fait des résultats qui justifient la publicité, la médiatisation, qu’il y a autour de lui. Mais il ne doit surtout pas vivre pour ça. Ce n’est pas un objectif d’être populaire. L’objectif, c’est de faire des résultats ! Et après, oui, tu deviens populaire. Vous savez, mon fils et ma fille ne s’intéressent pas vraiment au cyclisme mais… ils regardent Remco ! Oui, il a quelque chose de spécial, c’est certain. Il reste toujours tranquille, il a la juste mentalité. Dans le futur, il souffrira sans doute parfois de cette médiatisation mais, par rapport à d’autres coureurs, il aime vraiment la compétition, le vélo et l’entraînement. Et c’est ça le plus important. S’il veut de temps en temps sa tranquillité, on la lui donnera. L’histoire de Remco a déjà été écrite des dizaines de fois. Et donc, pour écrire du neuf, il faut… des résultats ! "

Tout le monde connaît déjà Remco et son histoire. Il doit donc se fixer des objectifs, créer une actualité sportive. Il doit écrire, sur le vélo, de nouvelles histoires.

Nous, les journalistes, on se demande parfois ce qu’on va bien pouvoir lui poser comme questions puisqu’on connaît déjà tout sur lui…

" Et c’est donc pour ça qu’il n’y a que les résultats qui comptent et la manière avec laquelle il fait la course car tout le monde connaît déjà Remco et son histoire. Il doit donc se fixer des objectifs, créer une actualité sportive. Il doit écrire, sur le vélo, de nouvelles histoires. "

Durant vos carrières de coureur et directeur sportif, avez-vous croisé un autre cycliste avec le talent d’Evenepoel ?

" Non ! Des coureurs avec de telles qualités, on en sort un tous les dix ans, peut-être même tous les vingt ans. Mais dans l’équipe, Remco reste Remco. Il fait le job sur le vélo, il ramène de beaux résultats. Et c’est de cette manière-là qu’il vivra épanoui. Sa mentalité est claire : faire le maximum pour aller le plus loin possible. C’est sûr qu’il a des qualités spéciales…

Remco, avec tout ce qu’il a déjà gagné, avec toute la publicité autour de lui, tous les trophées accumulés, il a encore et toujours dans sa tête l’unique objectif de gagner des courses. Et ça c’est bien.

Il n’a que 20 ans mais déjà la maturité d’un coureur de trente ans !

" C’est vrai oui. Mais dans certains domaines, il a bel et bien vingt ans, je vous rassure ! La maturité vient aussi avec la vie. Et surtout avec la vie hors du vélo. C’est un processus que tout le monde accomplit dans sa vie. Remco, avec tout ce qu’il a déjà gagné, avec toute la publicité autour de lui, tous les trophées accumulés, il a encore et toujours dans sa tête l’unique objectif de gagner des courses. Et ça c’est bien. "

Il a d’abord pratiqué le football et a donc commencé le cyclisme plus tard que la moyenne. Grâce à ça, n’est-il pas justement un peu plus frais dans sa tête ?

" On a aussi des contre-exemples avec des coureurs qui ont débuté à treize ans et qui ont toujours gardé la même mentalité. Mais oui, en ce qui concerne Remco, c’est peut-être une bonne chose qu’il n’ait pas encore dix ans de pratique derrière lui. "