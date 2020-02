Tom Steels : " La saison commence vraiment au Nieuwsblad ! "

Depuis quelques jours, le monde du cyclisme est perturbé par l’épidémie de coronavirus, en Italie, aux Emirats… mais tout cela n’empêchera pas (on croise les doigts !) le bon déroulement de la traditionnelle épreuve d’ouverture de la saison cycliste professionnelle en Belgique, le Nieuwsblad, savant mélange de secteurs pavés et de monts flamands.

200 kilomètres exactement entre Gand (départ à 11H35 devant le Vélodrome du Kuipke dans lequel se déroulera d’ailleurs la présentation des coureurs) et Ninove (où la course se termine depuis l’an dernier).

Les Belges Philippe Gilbert (2006-2008) et Greg Van Avermaet (2016-2017), ainsi que le Britannique Ian Stannard (2014-2015), tous les trois doubles vainqueurs, rêvent de rejoindre les trois co-recordmen triples lauréats Ernest Sterckx, Joseph Bruyère et Peter Van Petegem.

Pour la petite histoire, jamais depuis la création de l’épreuve, la Belgique n’est restée trois années de suite sans gagner. Après Michael Valgren en 2018 et Zdenek Stybar en 2019, la " logique " voudrait donc qu’un Belge s’impose en 2020… Faites vos jeux !

Samuël Grulois a parlé de ce premier week-end cycliste de l’année en Belgique avec celui qui sera dans la voiture de Deceuninck-Quick Step ce samedi, le directeur sportif Tom Steels. Il y a un an, son équipe avait marqué les esprits en s’imposant au Nieuwsblad (avec Stybar) et à Kuurne-Bruxelles-Kuurne (avec Bob Jungels) le lendemain.

Tom, vous avez déjà beaucoup voyagé depuis janvier mais on a cette impression, chaque année, malgré la mondialisation du calendrier, que la saison cycliste ne débute concrètement qu’au Nieuwsblad…

" En effet, on dit toujours que la saison commence au Nieuwsblad. Le week-end d’ouverture est toujours spécial parce que les courses sont spéciales avec les pavés, les petites côtes, l’ambiance. A cette période de l’année, nous avons déjà fait beaucoup de courses mais jamais avec une telle ambiance. Ce sont des parcours sur lesquels on peut vraiment faire la course. "

Chez Deceuninck-Quick Step, on a un grand cœur pour les classiques. Pour beaucoup de coureurs chez nous, c’est une période prioritaire.

Ce week-end est capital pour Deceuninck-Quick Step ?

" Oui, pour nous, les premières épreuves belges sont importantes. On a un grand cœur pour les classiques. Pour beaucoup de coureurs de l’équipe, la période des classiques est prioritaire. "

En 2019, vous avez justement remporté Het Nieuwsblad et Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Quand un tel doublé se produit, c’est déjà un énorme poids qui s’envole pour l’équipe victorieuse !

" Oui. Mais le plus important c’est de jouer un rôle dans la course. On a aussi, souvent, perdu Het Nieuwsblad et Kuurne mais ce qu’on veut, c’est surtout que les coureurs nous prouvent qu’ils sont prêts physiquement pour les épreuves qui arriveront dans deux-trois semaines. "

Que ce soit pour vous, directeur sportif belge, ou pour moi, journaliste sportif belge, la saison cycliste commence clairement maintenant ?

" Bien sûr ! "