Tom Pidcock s'est fracturé la clavicule et fait l'impasse sur le Tour de Suisse

Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) s'est cassé la clavicule à l'entraînement et doit donc faire une croix sur sa participation au Tour de Suisse (WorldTour), qui débute dimanche.

Mercredi matin, Pidcock a été opéré à Gérone. "Tom se porte bien. Il regarde déjà vers l'avenir et se concentre sur son rétablissement", a déclaré l'entraîneur Kurt Bogaerts. "Cela signifie qu'il ne prendra pas le départ du Tour de Suisse, mais il reprendra l'entraînement dès que possible et se préparera pour le reste de la saison."

Pour Pidcock, 21 ans, le Tour de Suisse aurait constitué sa première compétition sur route depuis la Flèche Wallonne le 21 avril. Il avait remporté la Flèche Brabançonne et deuxième de l'Amstel Gold Race. Ensuite, le Britannique s'est concentré sur le mountainbike, discipline dans laquelle il veut briller aux Jeux Olympiques de Tokyo.