Tom Pidcock, Richie Porte, Laurens de Plus et Dani Martinez rejoignent Ineos

L’équipe Ineos Grenadiers a annoncé les signatures de Tom Pidcock, Richie Porte, Laurens de Plus, et Dani Martinez pour la saison prochaine. Ils viennent compléter l’équipe déjà constituée de Adam Yates, qui avait également rejoint Ineos il y a quelques semaines.

Le manager de l’équipe, Dave Brailsford, est ravi de pouvoir compter sur ces quatre nouvelles recrues : "Cette saison, les coureurs sont mieux préparés et les équipes plus organisées. L’intensité de la concurrence augmente et il est de plus en plus difficile de gagner. Nous aimons ce défi et nous nous efforçons de revenir plus forts. Les coureurs sont au cœur de toute équipe et chacune de nos nouvelles recrues constitue un élément clé de l’évolution de l’équipe."

Avant de poursuivre sur la signature phare, Tom Pidcock :" Tom est l’un des jeunes cyclistes les plus excitants du cyclisme mondial et fait partie d’une nouvelle ère de talents incroyables. Nous assistons à une nouvelle tendance dans le cyclisme, avec l’émergence de jeunes cyclistes issus d’un milieu plus large et multidisciplinaire. La carrière de Tom jusqu’à présent incarne vraiment cela. Il a concouru au plus haut niveau dans plusieurs disciplines, c’est un manieur de vélo incroyable, un coureur de vélo né et un gagnant. Maintenant, il est chez nous, c’est revigorant pour toute l’équipe de développer un talent comme Tom."

Laurens de Plus, le jeune grimpeur belge, est très heureux de rejoindre cette équipe. " Dans le peloton, tout le monde parle de cette équipe et de la manière dont elle a porté le cyclisme à un niveau supérieur. Je veux en faire partie. Ce n’était pas une décision facile, bien sûr, mais rouler pour cette équipe est mon rêve depuis longtemps."

Avec ces nouvelles recrues de poids, la formation britannique espère se relancer après un Tour de France décevant.