Tom Pidcock après le cyclo-cross de Namur : "Quel public, j’aime la Belgique !"

Ce dimanche se déroulait le cyclo-cross de Namur avec en tête d’affiche le coureur de l’équipe Ineos Thomas Pidcock. Si au terme d’une course haletante le jeune britannique s’est incliné devant un très solide Michael Vanthourenhout, une chose est sûre : Pidcock adore la Belgique !

"Quel public ! J’aime la Belgique !", peut-on lire dans la story Instagram de Tom Pidcock, visiblement sous le charme du circuit namurois mais aussi du public belge.

Attendu par tous les fans de cyclisme à Namur, le coureur pouvait réaliser un doublé après sa victoire un jour plus tôt à Rucphen, aux Pays-Bas, à l’occasion de la 10e manche de la Coupe du monde de cyclo-cross. Il était d’ailleurs tout proche de l’emporter ce dimanche mais une chute dans le 5e tour a permis à Vantourenhout de prendre définitivement les devants. Le Britannique a tout de même tenu à féliciter le Belge après sa belle course : "Quel week-end ! Ma première victoire en Coupe du monde samedi et une course épique devant un public de fou dimanche. Mais le réservoir était vide. Félicitations à Vantourenhout". Sans rancune donc !