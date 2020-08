Tom Paquot au Tour de Wallonie: des étoiles plein les yeux et... des fourmis plein les jambes!

Le jeune Liégeois (il habite à Braives pour être précis) Tom Paquot, 20 ans, a eu la bonne idée d’intégrer l’échappée matinale lors de la première étape du Tour de Wallonie, entre Soignies et Templeuve. Il en a profité pour passer en tête des deux difficultés répertoriées du jour, le Hameau des Papins et la Côte du Bourliquet, ce qui lui a permis de monter sur le podium protocolaire pour y enfiler, devant une assistance réduite à peau de chagrin vu les mesures sanitaires et le huis clos imposé, le maillot blanc de meilleur grimpeur.

Paquot roule pour l’équipe de développement de Bingoal-Wallonie Bruxelles. Il n’est pas encore professionnel mais ses patrons ont décidé de l’intégrer au noyau pro sur ce Tour de Wallonie (ce que permettent désormais les règlements de l’Union Cycliste Internationale). Un choix déjà payant donc, pour l’équipe et pour le coureur, qui n’en revient pas de rouler aux côtés de grandes stars du peloton comme Caleb Ewan (le vainqueur du jour), John Degenkolb (lauréat de Paris-Roubaix et Milan-San Remo en 2015), Arnaud Démare (1er de Milan-Turin début du mois), Mark Cavendish (vainqueur de 30 étapes sur le Tour de France), Greg Van Avermaet (champion olympique en titre) ou encore Philippe Gilbert (qu’on ne présente plus…) évidemment ! Couvé du regard par son directeur sportif Christophe Detilloux, Tom Paquot s’est livré au micro de Samuël Grulois.

" C’est incroyable, c’est incroyable… Je me souviens que j’étais dans mon fauteuil quand Philippe Gilbert a gagné l’étape de la Grande Boucle au Mont des Alouettes en 2011. Le lendemain, j’ai demandé à mes parents de m’acheter un vélo car je voulais me lancer dans la discipline ! Et me voilà dans le même peloton que lui, que Greg Van Avermaet et que tant d’autres champions… difficile de tous les citer. Je répète, c’est incroyable de rouler avec des mecs que je regarderai à la télé dans deux semaines quand ils seront au Tour de France ! Je suis très fier d’être ici pour représenter mon équipe. Je ne sais pas si, avec mon maillot distinctif, tous ces champions me reconnaîtront demain matin au départ de la deuxième étape… Ils se diront sans doute que je suis un p’tit jeune. Mais moi, j’ai des étoiles plein les yeux ici. Je profite à fond ! " Des étoiles plein les yeux et, semble-t-il aussi, des fourmis plein les jambes.

Tom Paquot sait déjà qu’il gardera un jour de plus son " maillot des monts " puisqu’aucune côte n’est recensée sur le parcours de la deuxième étape entre Frasnes-lez-Anvaing et Wavre.