Le Liégeois Tom Paquot participera dimanche matin au premier monument de sa carrière, le Tour des Flandres. Un rêve qui se réalise pour le coureur néopro de Bingoal-Sauces Pauwels-WB. Il prendra le départ avec l’objectif de prendre du plaisir et de l’expérience.

A seulement 21 ans, Tom Paquot a été sélectionné par son équipe Bingoal-Pauwels Sauces-WB pour prendre le départ du Ronde, dimanche : "Pour ma première saison chez les professionnels, je pense que je ne pouvais pas rêver mieux. Je suis super content que l’équipe me fasse confiance et j’espère que je vais pouvoir honorer ma sélection, même si c’est très dur de pouvoir être acteur sur ces courses-là. Je me sens bien depuis le début de saison, mieux que les années précédentes. On a bien préparé la saison avec l’équipe. Après, ça reste le Tour des Flandres et, à 21 ans, je suis étonné d’être avec l’équipe au départ, mais c’est surtout beaucoup d’excitation."

Ce sera déjà très spécial d’épingler le dossard et d’aller à la présentation le dimanche matin.

Comme l’édition précédente, le public ne sera pas autorisé sur le parcours. Une ambiance particulière qui peut influencer le Braivois néoprofessionnel : "C’est un facteur de motivation qui ne sera pas là, mais, c’est pour tout le monde pareil. Ce sera déjà très spécial d’épingler le dossard et d’aller à la présentation le dimanche matin. Les gars de l’équipe m’ont dit que, normalement, dans le Quaremont, on n’entend pas le bruit des pavés, on n’entend rien à l’oreillette, tellement il y a des gens et du brouhaha, que ça soit dans le Quaremont ou dans les autres monts aussi. Il y a des millions de personnes qui se déplacent pour venir voir cette course. Cette année, ce sera un peu comme si on montait les monts à l’entraînement, sans personne. D’un côté, c’est malheureux et de l’autre, c’est nécessaire pour continuer à courir. J’espère que le public pourra revenir le plus rapidement possible sur les routes. J’aime bien quand il y a du public au bord des routes, ça me booste un peu, ça me porte, comme au Tour de Wallonie l’année dernière, j’entendais souvent mon nom au bord de la route, même si ça devait être à huis clos aussi."