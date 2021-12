Tom Dumoulin, de retour dans le peloton, sera au départ d'un Grand Tour pour viser un classement en 2022

Après avoir mis sa carrière entre parenthèses au début de l'année 2021 et être revenu dans les pelotons en juin, Tom Dumoulin est désormais prêt à franchir un nouveau palier et à prendre à nouveau le départ d'un Grand Tour.

Médaillé d'argent sur le contre-la-montre individuel des Jeux Olympiques de Tokyo en août, le Néerlandais s'était ensuite fracturé le poignet droit à l'entraînement en septembre, ce qui avait prématurément mis un terme à sa (courte) saison.

►►► À lire aussi : Dumoulin fait une pause : "Le ressort s’est peut-être cassé"

"Rouler pour un classement général, c’est pour moi le défi ultime, le summum du cyclisme, a résumé le vainqueur du Giro 2017 dans un entretien accordé au quotidien néerlandais De Telegraaf. On en a beaucoup parlé avec l’équipe ces derniers mois. Je me sens bien, ce qui n’était pas le cas il y a douze mois. Je trouve ça très bien que chaque année, de nouveaux jeunes coureurs viennent jouer devant dans les Grands Tours. C’est de plus en plus difficile d’y faire un bon classement, mais c’est aussi pour ça que le cyclisme est si génial !"

Coéquipier de Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Wout van Aert, Steven Kruijswijk ou encore Sepp Kuss chez Jumbo-Visma, Tom Dumoulin aura déjà de la concurrence... en interne sur sa route vers un bon classement général dans un Grand Tour.