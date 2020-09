Tom Dumoulin: "C'est incroyable ce que Wout van Aert fait"

Saugrain: "Il y a encore la place pour que Wout Van Aert en gagner au moins une" - Tour 2020 -... Un vent piégeux a soufflé vendredi sur le Tour de France dont la 7e étape est revenue au Belge Wout Van Aert, vainqueur à Lavaur de sa deuxième étape depuis le départ. Une étape animée de bout en bout, avec dans un premier temps, une lutte pour le maillot vert, entamée dès le départ. L'équipe Bora a mis le peloton en fil indienne pour exclure le peloton et permettre à son leader, Peter Sagan, de reprendre le maillot vert. Si l'objectif est atteint, il l'est seulement à moitié. "Quand on fait le bilan en fin de journée, la débauche d'énergie a été énorme" explique notre consultant Cyril Saugrain au micro de Rodrigo Beenkens. "Pas pour Sagan dans un premier temps mais pour son équipe. Il fait presque le plein au sprint intermédiaire mais il passe à côté du sprint final. C'est là qu'il devait créer un peu plus d'écart. Finalement il termine la journée avec 9 points d'avance avec Sam Bennett, son plus sérieux adversaire. C'est pas énorme. Mais c'est une partie du chemin qui est réalisée."