Tom Dumoulin a fixé la date de son retour et met les J.O de Tokyo dans le viseur

Quatre mois après sa décision de faire un break, Tom Dumoulin va faire son retour à la compétition. Le "Papillon de Maastricht" devrait en effet être au départ du Tour de Suisse le 6 juin prochain, a annoncé le magazine néerlandais Wielerfliets ce mercredi matin. Une information confirmée par l'équipe Jumbo-Visma quelques heures plus tard.

Dumoulin reprendra donc la compétition après plus de sept mois sans course, lui qui n’a plus roulé dans un peloton depuis le Tour d’Espagne 2020.

Fatigué par la pression inhérente à son métier, Le Néerlandais avait accueilli sa pause carrière comme "un soulagement" en janvier dernier. "Cela fait longtemps que je n’arrive plus à trouver mon chemin, en tant que cycliste. J’ai énormément de pression, et on attend beaucoup de moi. J’ai envie de faire de mon mieux, pour tout le monde. Je veux que l’équipe soit heureuse, que mes sponsors soient heureux. Je veux que ma femme et ma famille soient heureuses. Au final j’ai mis de côté et j’ai oublié, ma propre personne, ces dernières années", avait déclaré Dumoulin à l’époque.

Remplacé par Jonas Vingegaard dans la sélection du Tour de France, le Néerlandais veut se préparer au mieux pour le contre-la-montre des Jeux olympiques de Tokyo (28 juillet). "Tom a pris la décision de revenir et a récemment retrouvé son bonheur dans le cyclisme", a écrit l'équipe Jumbo-Visma qui précise que Dumoulin prendra également part aux championnats néerlandais en ligne et contre-la-montre après le Tour de Suisse.