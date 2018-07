Tom Devriendt prolonge jusque fin 2020 chez Wanty-Groupe Gobert

L'équipe cycliste belge continentale professionnelle Wanty-Groupe Gobert a annoncé mardi avoir prolongé, jusqu'au terme de la saison 2020, le contrat de Tom Devriendt.

Le Flandrien, 26 ans, compte une victoire à son compteur après avoir décroché le Circuit du Houtland (1.1) en septembre 2017. L'année dernière, il a aussi terminé 3e de Binche-Chimay-Binche et du Tour de l'Eurométropole.

"Au printemps, je me suis montré sur les classiques (30e du Tour des Flandres, NDLR) et je peux m'intégrer dans le train de Timothy Dupont. Ma prestation au "Ronde" m'a donné envie de me mettre plus en évidence au printemps. Je n'ai pas le caractère d'un leader, mais j'espère recevoir un rôle libre sur certaines classiques", a expliqué Devriendt, contraint à l'abandon au Tour d'Autriche en juillet suite à un problème récurrent au genou. "J'espère que ces ennuis sont derrière moi."