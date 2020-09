Tom Boonen avait des plans concrets de come-back… avant le coronavirus

Tom Boonen de retour dans le peloton, la rumeur a animé le printemps et puis s’est évaporée en même temps la saison a été mise en suspens par la crise du coronavirus. Tommeke a confirmé qu’il avait sérieusement envisagé de revenir. "Il y avait des plans concrets", a-t-il confié sur le plateau de "Vive le vélo", l’émission de Sporza.



"Je n’y avais pas vraiment pensé. Mais ensuite on m’a demandé si tu t’entraînes pourquoi est-ce que tu ne ferais pas un come-back tout de suite ? Soudain, c’était parti. Il y avait des plans concrets", raconte l’ancien champion du monde.



"J’ai été intrigué. Je me suis demandé à quel point il serait difficile ou pas de revenir à mon niveau alors que je vais avoir 40 ans cette année. J’ai pensé : "peut-être" que je peux le faire. Mais ensuite, on était à la mi-mars et le coronavirus est arrivé et tout s’est arrêté", précise-t-il.



Les plans de retour de Tom ont été rangés au placard, définitivement.