Le Tour de France n’est pas encore terminé mais la concentration de certains coureurs est déjà tournée vers la course en ligne des Jeux Olympiques de Tokyo, prévue le samedi 24 juillet. Vincenzo Nibali n’a d’ailleurs pas hésité à se retirer de la Grande Boucle en fin de 2e semaine pour préparer ce rendez-vous. Un abandon qui ne lui a certainement pas attiré toutes les sympathies.

Principale carte belge pour Tokyo, Wout van Aert a lui opté pour poursuivre l’aventure sur les routes françaises. Au Japon, le champion de Belgique sera entouré d’un autre prétendant à la victoire Remco Evenepoel (déjà sur place), de Tiesj Benoot, de Greg Van Avermaet et de Mauri Vansevenant.

Van Aert n’est pas le seul candidat au succès qui terminera le Tour de France et s’envolera ensuite pour Tokyo. On pense notamment au maillot jaune Tadej Pogacar qui pourra compter sur le support de Primoz Roglic, Jan Tratnik et Jan Polanc. Ce sera aussi le cas des Colombiens Rigberto Uran, Nairo Quintana, Esteban Chaves et Sergio Higuita, rejoints par Daniel Martinez. La France aura également beaucoup de rescapés du Tour de France avec Benoît Cosnefroy, Kenny Elissonde, David Gaudu et Guillaume Martin aux côtés de Rémi Cavagna.

Chez les hommes du classement général, on peut également citer Richard Carapaz (Equateur), Wilco Kelderman (Pays-Bas) et Alexey Lutsenko (Kazakhstan) pour l’enchaînement Tour-JO.

Pour soutenir Vincenzo Nibali, l’Italie alignera Alberto Bettiol, Damiano Caruso, Giulio Ciccone et Gianni Moscon. Les autres noms qui valent la peine d’être cités sont ceux d’Alejandro Valverde et des frères Izagirre pour l’Espagne, de Rafal Majka et Michal Kwiatkowski (Pologne), de Richie Porte et Rohan Dennis (Australie, à confirmer), d’Emmanuel Buchmann et Maximilian Schachmann (Allemagne), de Tom Dumoulin et Bauke Mollema (Pays-Bas), de Dan Martin et Nicolas Roche (Irlande), de Jakob Fuglsang (Danemark), de Geraint Thomas et des frères Yates (Grande-Bretagne, à confirmer), de Joao Almeida (Portugal), de Pavel Sivakov, Aleksandr Vlasov et Ilnur Zakarin (Russie, à confirmer) et de Marc Hirschi et Gino Mäder (Suisse).

Rappelons que le champion du monde Julian Alaphilippe a décidé de faire l’impasse sur cette épreuve.