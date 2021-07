Tokyo 1964 : Walter Godefroot 3e de la course olympique la plus serrée de l'histoire

Avant de devenir un chasseur de Classiques et un des meilleurs sprinters de sa génération, Walter Godefroot a décroché la médaille de bronze de la course en ligne des JO de Tokyo en 1964. Un des 26 podiums olympiques de la Belgique en cyclisme.



Les 24 kilomètres du circuit japonais – à couvrir à reprises – sont tout sauf effrayants. Seule une petite bosse vient rompre la monotonie du tracé. Malgré une pluie battante pendant une partie de la course, le scénario est écrit d’avance. Les tentatives d’échappée sont vaines, le parcours trop plat pour faire des différences. Après 194 kilomètres à plus de 41 de moyenne, ils sont une centaine à se présenter dans la dernière ligne droite pour se disputer le titre olympique, réservé aux amateurs jusqu’en 1996.

►►► À lire aussi : Les histoires des médaillés belges aux JO



Mario Zanin, 24 ans, impose sa pointe de vitesse. Le coureur de Santa Lucia di Piave se montre plus rapide que le Danois Kjell Rodian et notre compatriote Walter Godefroot dans le final le plus serré de l’histoire de la course en ligne olympique.



Eddy Merckx, champion du monde amateurs un mois plus tôt à Sallanches sur un tracé autrement plus difficile, se classe douzième pour sa seule expérience olympique. Roger Swerts, le troisième belge engagé, termine 18e, juste devant un certain Johny Schleck, le père de Frank et Andy. Autre futur grand sur la liste de départ, Felice Gimondi finit 33e, quelques places avant Jozef Boons (38e), quatrième de nos compatriotes.