Tirreno-Adriatico : Yates we can ! Coup double du Britannique, vainqueur de l'étape reine et nouveau leader

Un Yates peut en cacher un autre ! Alors qu'Adam Yates a endossé la tunique de leader sur le Tour de France pendant plusieurs jours, son frère, Simon, a décidé d'imiter son frangin à Tirreno-Adriatico. Histoire de ne pas faire de jaloux.

Alors que la 5e étape de la course transalpine emmenait le peloton de Norcia au sommet de Sassossetto, le Britannique a filé à quatre kilomètres de l'arrivée et faussé compagnie à un petit groupe de favoris. Puissant, solide et lancé vers une victoire d'étape, il n'a jamais été revu et déloge même Michael Woods de sa tunique bleue de leader. Geraint Thomas et Rafal Majka, dans la réaction plutôt que l'anticipation, ont tenté de revenir sur Yates mais finissent finalement sur les marches inférieures du podium à 35 secondes.

On notera par ailleurs que ce 5e opus, considéré comme l'étape reine de Tirreno-Adriatico, a été émaillé par une longue échappée où l'on retrouvait quelques hommes forts, dont Mathieu Van der Poel, Carl Frederik Hagen ou Giovanni Visconti (longtemps leader virtuel) mais qui a finalement été rattrapée dans la dernière montée.

Au classement général, Yates est donc le nouveau leader, avec 16 secondes d'avance sur Majka, 39 sur Geraint Thomas et 49 sur Vlasov. Woods, lâché aujourd'hui, est désormais 9e, à 1m22 du Britannique.