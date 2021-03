Wout van Aert (Jumbo-Visma) va tenter de défendre son maillot de leader dans l’étape reine de Tirreno-Adriatico. Avec 3200m de dénivelé positif et deux cols de près de 15 kilomètres, le vice-champion du monde va tester ses jambes de grimpeurs. Et peut-être s’ouvrir des perspectives pour l’avenir.



Les bornes accumulées dans les Canaries sont visiblement digérées et Wout a retrouvé son explosivité. Vainqueur de la première étape au sprint, il n’a pas quitté le Top 3 depuis le départ de la course des deux mers. La forme est là et c’est très bon signe avant la campagne des classiques. Son domaine de prédilection.



La 4e étape de Tirreno sera sans doute riche en enseignements dans un autre environnement. Wout, l’homme des courses d’un jour, va passer son examen en montagne. Impérial l’été dernier dans le rôle d’équipier-modèle sur le Tour, van Aert aura cette fois le poids du statut de leader du train jaune à assumer.



Imprimer un train d’enfer pendant quelques kilomètres avant de se relever et gérer son effort sur une ascension pour rivaliser avec les meilleurs, ce n’est pas la même chose.



Le parcours du jour sera un test grandeur nature. Il faudra digérer le Passo delle Capannelle (13,8 km à 4,5% de moyenne) et surtout la montée finale du Prati di Tivo (14,6 km à 7% de moyenne) pour défendre le maillot azur qu’il porte fièrement.



3200m de D + en 148 km, l’altimétrie donne le vertige. Il faudra aussi composer avec la concurrence. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), 3e à 10 secondes, était dans le coup au Ventoux sur le Tour de La Provence. Les vrais grimpeurs sont en embuscade. Mikel Landa (Barhain-Victorius), 4e à 19 secondes, est le plus proche. Très en forme, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), 5e à 20 secondes, constitue sans doute la menace la plus importante. Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) ou Egan Bernal (Ineos), pour ne citer qu’eux, sont à moins de 40 secondes.



Jumbo-Visma lui a donné la possibilité de tester le costume de leader sur une course à étape. On a hâte de voir, de savoir. Le plan de "bataille" de van Aert est assez simple. "C’est assez simple. Je dois suivre les meilleurs grimpeurs aussi longtemps que possible. Et si je lâche, je dois limiter les dégâts. Je suis aussi curieux, confie-t-il à Sporza. A vrai dire, nous aussi.



Au-delà de l’étape du jour, c’est le "Général" qui se jouera peut-être ce samedi. Dans la course au trident, Wout van Aert a encore une carte maîtresse à jouer : le chrono final de San Benedetto.