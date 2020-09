Tirreno-Adriatico : Woods sort du bois, frustre Majka, et fait coup double sur la 3e étape

Michael Woods a remporté la 3e et dernière étape en Toscane de Tirreno-Adriatico sur un tracé de 217 kilomètres entre Follonica et Saturnia. Le Canadien s'est extirpé d'un petit groupe d'hommes forts comportant, notamment, Kelderman, Vlasov, Thomas ou Fulgsang, à 8 kilomètres de l'arrivée. Rejoint par Rafal Majka il a réglé le Polonais sur la ligne pour s'adjuger la plus longue étape de la course.

Woods fait coup double et fait tomber le sprinteur de la Bora Pascal Ackermann, leader mais logiquement lâché sur les pentes raides du Poggio Murella, de son piédestal pour endosser le maillot bleu devant Majka (5') et Keldermann (26').

Le classement de l'étape

1. Michael Woods (Can/EF1) les 217.0km en 5h19:46 (moy. 40.71719km/h)

2. Rafal Majka (Pol/BOH) à 0:01

3. Wilco Kelderman (P-B/SUN) 0:20

4. Patrick Konrad (Aut/BOH) 0:20

5. Aleksander Vlasov (Rus/AST) 0:20

6. Luca Pacioni (Ita/ANS) 0:20

7. Tanel Kangert (Est/EF1) 0:20

8. Fausto Masnada (Ita/DQT) 0:20

9. Jakob Fuglsang (Dan/AST) 0:20

10. Geraint Thomas (G-B/INS) 0:20