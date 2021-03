Tirreno-Adriatico : "Une semaine fantastique" pour Wout van Aert, déjà concentré sur les classiques

2e du général à 1 : 03 du vainqueur Tadej Pogacar, Wout van Aert a conclu son Tirreno-Adriatico (WorldTour) sur une bonne note en remportant la 7e et dernière étape mardi, un chrono autour de San Benedetto del Tronto.

Pour son premier contre-la-montre de la saison, le champion de Belgique de la discipline a devancé le champion d’Europe Stefan Kung (Groupama-FDJ) et le champion du monde Filippo Ganna (Ineos Grenadiers).

"C’était un chrono court mais difficile et je suis content de battre ces hommes-là", a réagi Van Aert lors de l’interview de l’organisation. "Je me suis amélioré sur le chrono ces derniers temps. Je suis content de gagner mon premier contre-la-montre de l’année, surtout face à un tel plateau."

Pointant à 1 : 15 de Pogacar avant le départ, le Sportif de l’Année n’est parvenu à reprendre que 12 secondes sur le Slovène qui remporte son premier Tirreno-Adriatico. "C’est la première fois que je me battais pour le classement général dans une course WorldTour et je suis uniquement battu par le vainqueur du Tour de France. Je vais essayer de faire cela plus souvent à l’avenir mais je suis d’abord concentré sur les classiques."

Une saison des classiques que Van Aert, qui a remporté le maillot cyclamen du meilleur sprinteur, abordera en pleine confiance. "J’ai décroché deux victoires ici et je termine deuxième du général. C’était une semaine fantastique et j’ai hâte de rouler les classiques chez moi."

Le prochain rendez-vous pour l’Anversois sera Milan-Sanremo samedi où il tentera de défendre son titre.