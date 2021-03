Tirreno-Adriatico : Mads Würtz surprend le peloton et règle Brent van Moer au sprint

Surprise lors de la sixième étape de Tirreno-Adriatico. Le peloton s’est laissé piéger par l’échappée et Mads Würtz qui a réglé le sprint du groupe d’échappés devant le Belge Brent van Moer. Jan Bakelants a fini quatrième.

La sixième étape de Tirreno-Adriatico relayait Castelraimondo à Lido di Fermo. Son profil tout plat offrait une nouvelle chance aux sprinteurs de se mettre en évidence et ceux-ci n’ont pas réussi à en profiter.

Après plusieurs tentatives, une échappée de six coureurs s’est formée, composée des Belges Brent van Moer et Jan Bakelants aidés par Simone Velasco, Mads Würtz Schmidt, Nelson Oliveira et Emils Liepins.



À 20 kilomètres du but, le peloton s’est relevé devant l’avance encore importante des six fuyards (2'45"). Stefan Küng a même tenté de repartir en contre, sans qu’une raison logique d’un tel comportement ne soit trouvée. Le Suisse est d’ailleurs repris par le peloton une dizaine de kilomètres plus tard.

Dans une petite bosse à dix kilomètres de la ligne d’arrivée, Oliveira fait exploser Liepins. Après des petites hésitations, les échappées reprennent tous les relais nécessaires pour rejoindre la côte. Une fois la flamme rouge passée, ils commencent à se regarder, personne ne veut prendre les devants à la place d’Oliveira.

Mads Würtz s’impose finalement au sprint devant Brent van Moer et Simone Velasco. Le peloton arrive une petite minute après sans que van Aert ne dispute réellement le sprint. Tim Merlier s'est montré le plus rapide.

Le classement général n’a donc pas bougé aujourd’hui même si les seuls écarts qui auraient pu se faire étaient grâce aux bonifications. Wout van Aert ne peut plus espérer remporter la victoire finale après les secondes perdues lors de la démonstration de Mathieu van der Poel hier. Van Aert possède toujours 1'15" de retard sur Tadej Pogačar et 1'45" d’avance sur Mikel Landa. Une probable deuxième place finale. Une victoire d’étape, la semaine italienne du cyclo crossman est magnifique. En attendant une nouvelle victoire demain ?

La course des deux mers se terminera demain avec un contre-la-montre tout plat de 10,1 kilomètres. La distance étant courte, peu d’écarts devraient se faire lors de l’étape finale. Sauf retournement de situation extraordinaire, Wout van Aert devrait donc finir deuxième de la course italienne derrière Pogačar. Plus loin dans le classement, Tim Wellens va lui tenter de sauver sa sixième place au général.