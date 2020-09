Tirreno-Adriatico : La 7e étape pour Mathieu van der Poel, Simon Yates reste leader

MVDP che VITTORIA a Loreto!

Azione incredibile.

Mettetevi comodi questo è l’ultimo Km!



MVDP What a VICTORY in Loreto!

Mesmerizing action.

Please have a seat and enjoy the Last Km!



#TirrenoAdriatico @eolo_it 2020 pic.twitter.com/8us3k37crV