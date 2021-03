Un soulagement qui lui a permis de relâcher la pression dans la voiture de son équipe. Assis côté passager, le coureur Deceuninck Quick-Step, s’est lâché sur le titre mythique de Depeche Mode, "I just cant get enough"… (ndlr : Je n’en ai jamais assez). Un message clair pour la concurrence. La chasse aux victoires est lancée, et il en faudra quelques-unes, pour rassasier l’ogre au maillot arc-en-ciel. Van Aert et van der Poel sont prévenus.