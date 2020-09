Tirreno-Adriatico : Deux coureurs écartés par CCC, pour suspicion de Covid-19

Les Polonais Lukasz Wisniowski et Szymon Sajnok ont été écartés de Tirreno-Adriatico par leur formation CCC pour suspicion de Covid-19, a communiqué l’équipe du WorldTour lundi avant le départ de la 8e et dernière étape (un contre-la-montre de 10,1 km à San Benedetto del Tronto.

Wizniowski a souffert durant la 7e étape de symptômes légers similaires à ceux du coronavirus et a subi un premier test dimanche qui s’est avéré positif, mais il doit être confirmé par un second test. Son compagnon de chambre, Szymon Sajnok a lui aussi été écarté suivant le protocole sanitaire et passera un test également, ainsi que leur kiné.

En consultation avec l’équipe médicale de la course, tous les autres coureurs et membres du staff de CCC ont subi un rapide test dimanche soir et lundi matin, et sont tous revenus négatifs. L’équipe poursuit ainsi la course.

"Lukasz Wisniowski a présenté de légers symptômes lors de la septième étape de Tirreno-Adriatico. Conformément à la politique Covid-19 de l’équipe CCC, le coureur a été immédiatement retiré de la course et a subi un test rapide qui a indiqué un résultat positif. Wisniowski a été isolé de l’équipe, tout comme Szymon Sajnok et son thérapeute. C’est une situation à laquelle nous nous sommes préparés depuis la reprise de la saison des courses", a déclaré le médecin de l’équipe.