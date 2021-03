Tirreno-Adriatico : Alaphilippe prend sa revanche en s’imposant devant van der Poel et van Aert, qui reste leader

C’était jour de course sur Tirreno-Adriatico aujourd’hui pour la deuxième étape. Après la victoire de Wout Van Aert hier, le Belge a dû se battre pour conserver son maillot de leader. Julien Alaphilippe a fait parler sa puissance dans le dernier kilomètre pour s’imposer au sprint devant Mathieu van der Poel et Wout van Aert qui garde son maillot bleu de leader.

À près de 30 kilomètres de l’arrivée, un groupe royal sort du peloton en quête de la victoire : Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), Mikel Landa (Bahrain Victorious), Joao Almeida (Deceuninck – Quick Step) et Simon Yates (Team BikeExchange). Le groupe d’échappés a eu jusqu’à 40 secondes d’avance sur le peloton, mené par les Jumbo-Visma de Wout Van Aert et les UAE – Team Emirates de Tadej Pogačar.

L’ascension finale vers Chiusdino (7,5 kilomètres à 3,5% de moyenne) laissait espérer à de nombreux coureurs que la victoire était possible, Wout van Aert en tête.

À deux kilomètres de l’arrivée, Simon Yates décroche du groupe de tête alors que le peloton se rapproche dangereusement. Ses trois compagnons d’échappée continuent d’y croire. Sous la flamme rouge, Almeida donne tout et part seul pour chercher la victoire d’étape. Landa et Sivakov sont repris alors que le quatrième du dernier Giro est toujours en tête à 500 mètres de l’arrivée.

Thomas lance la poursuite derrière avec Alaphilippe et van Aert dans la roue. Le champion du monde sort de sa boîte à 200 mètres de l’arrivée et vient dépasser son coéquipier. Le Français remporte le sprint devant van der Poel et le leader van Aert qui conserve sa tunique.