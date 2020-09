Tirreno-Adriatico: 2 sur 2 pour Pascal Ackermann, Tim Merlier cinquième

Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) a décroché sa deuxième victoire de suite sur le Tirreno-Adriatico (World Tour) en remportant la deuxième étape mardi entre Camaiore et Follonica (201 km). L'Allemand conserve son maillot bleu de leader du classement général. Tim Merlier se classe cinquième et premier Belge.

Dans les premiers kilomètres, quatre coureurs tentaient leur chance en échappée: Nicola Baglioli (Androni Giocattoli-Sidermec), Umberto Orsini (Bardiani-CSF), Edoardo Zardini (Vini Zabu-KTM) et Marco Canola (Gazprom). Le quatuor comptait près de cinq minutes d'avance avant d'être réduit à trois lorsque Canola était repris par le peloton.

Orsini se débarrassait alors de ses deux compagnons d'échappée mais était finalement repris par le peloton à 15 kilomètres de l'arrivée. Malgré une dernière tentative de Paul Martens (Jumbo-Visma) a 5 kilomètres de la ligne, la victoire finale se jouait dans un sprint massif.

Comme lundi, Pascal Ackermann se montrait le plus rapide pour décrocher sa deuxième victoire de suite sur le Tirreno-Adriatico, la sixième cette saison. L'Allemand, qui conserve son maillot bleu de leader, a devancé le Colombien Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) et l'Allemand Rick Zabel (Israel Start-Up Nation). Tim Merlier (Alpecin-Fenix) termine cinquième et premier Belge.