Tim Wellens se verrait bien céder son maillot à pois à son compagnon de chambre - © Tous droits réservés

Tim Wellens se verrait bien céder son maillot à pois à son compagnon de chambre - Tour 2019 -... Tim Wellens a sécurisé son maillot à pois ce mercredi en prenant l’échappée lors de la 5e étape qui reliait Saint-Dié-des Vosges à Colmar. Le coureur belge s’est assuré un jour de plus avec ce maillot distinctif. Ce jeudi, le peloton va rallier la Planche des Belles avec une étape qui comporte 7 difficultés et où des nombreux points vont être octroyés pour le Grand Prix de la montagne. Mais ce sera probablement sans Tim Wellens cette fois-ci. "J’ai besoin de repos. Je sens que les jambes ne sont pas au top" explique le Belge au micro de notre envoyé spécial Jérôme Helguers. "Ce mercredi, le premier objectif était d’aller dans l’échappée pour aller chercher la victoire d’étape. Mais on n’a jamais eu beaucoup d’avance. Le deuxième objectif était le maillot à pois. Là j’ai bien réussi."