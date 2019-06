Tim Wellens remporte la 3e étape, Evenepoel, 4e, reste en bleu au tour de Belgique - © Tous droits réservés

Tim Wellens remporte la 3e étape, Evenepoel, 4e, reste en bleu au tour de Belgique - Cyclisme -... Tim Wellens (Lotto Soudal) s'est montré le plus rapide de la 3e étape du 89e Tour de Belgique cycliste (2.HC), vendredi à Grimbergen. Il a devancé tous ses adversaires dans 9,2 km disputés contre-la-montre. Wellens a réussi le temps de 10 minutes et 46 secondes. Nathan Van Hooydonck a pris la 2e place à 1 seconde et Victor Campenaerts (Lotto Soudal), le recordman du monde de l'heure et champion d'Europe de la spécialité, la 3e à 2 secondes.