Tim Wellens prolonge l'aventure chez Lotto Soudal jusqu'en 2020

La formation Lotto Soudal a annoncé ce mardi après-midi la prolongation d'un de ses fers de lance Tim Wellens qui est désormais engagé avec l'équipe belge jusqu'en 2020. Cette officialisation met donc fin aux diverses rumeurs de départ du Trudonnaire.

"J’aime la stabilité, explique le coureur belge, qui fêtera son 27ème anniversaire pendant le Giro. Je me suis retrouvé en fin de contrat pour la première fois de ma carrière et ça m’a donné l’opportunité d’écouter les propositions d’autres équipes et de savoir quels étaient leurs objectifs. Ca m’a fait plaisir, mais je me sens bien chez Lotto Soudal et je veux faire partie des plans de Paul De Geyter et de Marc Sergeant. Je pense pouvoir encore évoluer en tant que coureur. Les classiques d’un jour resteront ma priorité car celles-ci me conviennent très bien mais je veux continuer à m’améliorer dans les courses à étapes de cinq à dix jours. J’ai encore quelques progrès à faire en contre-la-montre et l’équipe s’est engagée à m’aider dans ce sens. Cette discipline joue en effet un rôle crucial dans les courses à étapes et je veux pouvoir me battre pour la première place."

"Je suis bien sûr satisfait de mes victoires à Majorque et à la Ruta del Sol mais je suis surtout fier de mes prestations à Paris-Nice et dans les épreuves ardennaises, poursuit Wellens. Après Liège-Bastogne-Liège, j’ai directement entamé les entraînements en vue du Tour d’Italie, mon seul Grand Tour de la saison. J’essaye de me préparer au mieux durant cette courte période de transition, mais il me manquera certainement un peu d’intensité au départ du Giro. Les premiers jours devraient me permettre d’avoir le rythme nécessaire pour pouvoir aller chercher une victoire d’étape, comme en 2016. Après cela, j’aurai encore de très beaux objectifs au programme, comme le Tour de Suisse, le Tour de Wallonie, l’Eneco Tour ou encore les courses canadiennes."

"Il s'agit d'une information importante et extrêmement bonne. Tim est un "produit propre", il vient du vivier de Kurt Van de Wouwer, qui réussit chaque année à nous fournir des talents pour notre équipe ou d'autres équipes du peloton professionnel. Il n'est pas donné à tous les espoirs de passer directement dans le WorldTour, mais on retrouve de nombreux gars au plus haut niveau. La formation au sein de notre équipe U23 est un exemple : pas moins de neuf Belges de notre équipe en sont originaire" se félicite le manager sportif de Lotto Soudal, Marc Sergeant,

"Tim était déjà fort comme néo-pro, mais a aussi évolué année après année. Cette année, il a de nouveau effectué un pas en avant dans les classiques et il a montré qu'il pouvait jouer la victoire dans les épreuves par étapes d'une semaine. Et Paris-Nice n'est pas une simple course par étapes. En 2018, il s'est également testé dans les classiques flamandes, qui sait, elle lui plairont peut-être dans le futur. Pour une équipe comme Lotto Soudal, Tim est un coureur idéal. Le Belge parfait, bilingue, un papa flamand et une maman wallonne, un style attractif, un gars raisonnable avec ses opinions, il pousse également l'équipe vers un plus haut niveau... Des hommes comme Tiesj et lui sont des coureurs qui devront former la base de notre équipe dans les prochaines années, les porte-drapeau" conclut avec fierté Marc Sergeant.

Passé professionnel en 2012 au sein de la formation Lotto, Tim Wellens compte notamment à son palmarès deux victoires finales à l’Eneco Tour (2014 et 2015), le Tour de Pologne (2016), le Tour de Guangxi (2017), la Ruta del Sol (2018), le GP de Montréal (2015), la Flèche Brabançonne (2018) et des victoires d’étape à Paris-Nice (2016), au Giro (2016), à l’Eneco Tour (2014 et 2015), au Tour de Pologne (2016) et au Tour de Guangxi (2017).