Tim Wellens: "Je pense avoir fait un pas en avant cette année"

C'est confiant que Tim Wellens aborde l'Amstel Gold Race (WorldTour). Après une démonstration lors de la Flèche Brabançonne mercredi, le Belge de l'équipe Lotto Soudal sera dimanche un des hommes à surveiller sur les routes étroites de la classique néerlandaise. "Je suis content d'avoir pu m'imposer à Overijse mais le triptyque ardennais, c'est encore un niveau supérieur", a déclaré Wellens vendredi en conférence de presse.

"Cette victoire enlève un peu de stress à l'équipe mais nous devons rester ambitieux et continuer à nous illustrer", a ajouté le Belge de 26 ans, déjà vainqueur à quatre reprises en 2018. En quatre participations à l'Amstel, le meilleur résultat de Wellens est une 10e place obtenue en 2016. "Je n'ai pas encore vraiment brillé ici mais je pense avoir fait un pas en avant cette année, comme je l'ai prouvé au Tour d'Andalousie (victoire d'étape et finale, NDLR) et sur Paris-Nice (5e place finale, NDLR). Ma préparation a été très bonne, les jambes sont au rendez-vous, je pense pouvoir jouer les premiers rôles dans ces classiques ardennaises."

Vendredi, l'équipe belge WorldTour a reconnu le parcours, modifié cette année et qui voit de nombreuses routes étroites faire leur apparition. "Je suis content de ce changement, cela donne davantage de chance aux attaquants, dont je fais partie, de rester en tête. Ce sera plus compliqué de contrôler la course pour les grandes équipes."

Avec Wellens et Tiesj Benoot, Lotto Soudal possède un duo de choc. "C'est un vrai luxe. Il est toujours préférable d'avoir un atout supplémentaire que le contraire. Cela pourrait être un réel plus pour l'équipe dans le final."