Tim Wellens: "Je ne peux pas me plaindre avec la 7e place"

Tim Wellens était profondément déçu après sa septième place à la Flèche Wallonne cycliste, mercredi après-midi à Huy. Le leader du Lotto-Soudal ne s'est pas arrêté après l'arrivée et n'a pas voulu parler à la presse. Cependant, quelques heures plus tard, dans un communiqué de presse, il s'est montré "tout à fait satisfait" de la septième place.

"Je me sentais très bien et j'avais le sentiment qu'il y avait un bon résultat à l'arrivée", a souligné Wellens. "Une attaque initiale avec huit coureurs n'était pas une mauvaise situation. Movistar a été aidé par les UAE pour contrôler l'échappée, nous n'avons pas dépensé d'énergie. Nous avons été attentifs toute la journée. Lors de la première ascension du Mur de Huy, j'étais déjà au premier rang, car j'avais l'impression que les équipes avec des candidats potentiels pour la gagne allaient déjà s'agiter. Un peu plus tard, il y a eu un grand groupe de tête avec Van der Sande et Marczynski. Malheureusement, nous n'avions personne dans le dernier groupe de tête de six, parce que cela nous aurait facilité la situation. Peut-être ce groupe serait-il resté à l'avant-garde. Grâce à l'effort énorme de Tiesj (Benoot), les attaquants ont été repris."

"J'ai abordé le Mur de Huy en deuxième position, dans la roue de Jelle (Vanendert). L'accord était de rendre l'ascension aussi difficile que possible afin de réduire l'explosivité des punchers. Mais Jelle était très fort. À un moment donné, Alaphilippe s'est approché de lui. Je n'ai pas réussi à accrocher le wagon et j'ai essayé ensuite de rejoindre l'arrivée aussi vite que possible. Avec ma septième place, je n'ai pas le droit de me plaindre. Avec les jambes que j'avais, je pensais qu'il y avait moyen de faire un peu plus, mais la troisième et la septième place en équipe est un excellent résultat. J'ai gagné la Flèche Brabançonne, j'ai fini 6e à l'Amstel Gold Race et 7e à la Flèche Wallonne. Cela donne confiance à notre équipe pour Liège-Bastogne-Liège, la tâche le plus important volet du quadriptyque ardennais."