Tim Wellens : "J'avais les jambes pour gagner"

Tim Wellens (Lotto Soudal) a terminé à la deuxième place de la 6ème étape de Paris-Nice ce vendredi. Après avoir franchi la ligne d'arrivée, le Belge a exprimé sa déception de ne pas s'être imposé.

"C'est vraiment dommage car j'ai réellement cru pouvoir m'imposer aujourd'hui. Lorsque j'ai accéléré avec Simon Yates, j'avais de très bonnes jambes. Hélas, il était déjà à bloc".

A trois kilomètres de l'arrivée, le duo s'est finalement fait reprendre par une dizaine de coureurs. "J'avais vraiment un bon sentiment. Cette deuxième place est donc décevante. Dimanche, je ne suis pas passé loin non plus avec une quatrième place, mais aujourd'hui je me sentais encore mieux et ça n'a pas payé. C'est rageant car lorsque vous avez les jambes pour gagner mais que vous ne parvenez pas à conclure, vous laissez passer des chances".

Malgré son échec sur la ligne d'arrivée, Wellens a toutefois décroché sept secondes de bonification durant l'étape et pointe désormais à la cinquième place du général à 35 secondes du leader espagnol Luis Leon Sanchez. Une place de gagnée après l'abandon de Wout Poels, victime d'une clavicule cassée à la suite d'une chute dans la descente de la Colle-sur-Loup. "C'est dommage pour lui. Il était dans ma roue durant la descente et ça ne fait jamais plaisir de voir un collègue au sol. Le classement ? Je n'ai pas envie de faire de grandes déclarations à ce sujet. Demain, il y aura une ascension de 16 kilomètres et les écarts devraient être plus importants. Je me sens particulièrement bien et j'ai reconnu cette dernière ascension. Je sais donc à quoi m'attendre", a conclu le Belge.