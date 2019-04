Tim Wellens défendra son titre sur la Flèche Brabançonne avec "les mêmes sensations que l'an dernier"

Tim Wellens a avoué avoir les mêmes sensations dans les jambes que l'an dernier au même moment juste avant sa victoire dans la Flèche Brabançonne, "mais ce n'est pas une garantie de succès", a tempéré le chef de file de Lotto Soudal. La 59ème édition de cette classique se dispute mercredi sur 195,3 kilomètres entre Louvain et Overijse avec 31 difficultés au programme.

"Je devais récupérer la semaine dernière d'un difficile Tour des Flandres, a confié Tim Wellens cité dans un communiqué transmis par Lotto Soudal ce lundi. J'ai eu un dernier gros entraînement dimanche et les sensations dans les jambes sont bonnes. J'ai les mêmes sensations que l'an dernier, mais ce n'est pas une garantie de succès. Il faut toujours attendre le jour de la course. Je suis content d'avoir disputé le Tour des Flandres pour la première fois, même si j'en attendais mieux. J'espère pouvoir confirmer ma bonne forme à la Flèche Brabançonne. L'an dernier, la course s'est déroulée trois jours après le décès de Michael Goolaerts (décédé d'une crise cardiaque à Paris-Roubaix, ndlr). C'est un sentiment mitigé que de revenir ici, mais cela reste une belle victoire à mon palmarès. Bjorg Lambrecht a fait un super Tour du Pays Basque et j'espère qu'il pourra accompagner dans le final, sa présence serait un gros avantage. Je me méfie de Mathieu van der Poel et Julian Alaphilippe. Je pense que ce sont les deux coureurs à battre."

Lotto Soudal s'alignera mercredi avec Sander Armée, Bjorg Lambrecht, Tomasz Marczynski, Maxime Monfort, Tosh van der Sande, Jelle Vanendert et, donc, Tim Wellens avec le dossard numéro 1. Tiesj Benoot, troisième l'an dernier, se remet lui d'une chute violente à Paris-Roubaix dimanche.