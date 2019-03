Tim Wellens, déçu de son Tirreno, va "couper" pendant 4 semaines

On ne verra plus Tim Wellens (Lotto-Soudal) en compétition pendant presqu'un mois. Le Trudonnaire a pris cette décision après sa 18e place à Tirreno-Adriatico, annoncent Het Laatste Nieuws et Het Nieuwsblad.



Trois fois vainqueur cette saison et présent lors du Circuit Het Nieuwsblad et aux Strade Bianche, Wellens s'est présenté en Italie avec des ambitions. Il a terminé à plus de 5 minutes de Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et est reparti déçu. "Le parcours me convenait, mais je n'avais pas les jambes. C'est le moment pour un reset. La saison dernière, j'ai fait la même chose et j'étais bien lors des classiques wallonnes", explique leader de Lotto-Soudal dans Het Nieuwsblad. "J'ai besoin d'entrainement pour être bien", précise-t-il dans Het Laatste Nieuws.



Wellens ne devrait donc pas au départ du Ronde comme cela avait été évoqué. "Sauf s'il y a beaucoup de forfaits dans l'équipe".



Il reprendra logiquement à la Flèche brabançonne, épreuve qu'il avait remportée la saison dernière.