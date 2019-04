Tim Wellens a "de bonnes jambes pour aborder la Doyenne"

Tim Wellens sera, avec Jelle Vanendert et Bjorg Lambrechts, un des trois leaders de l'équipe Lotto-Soudal dimanche sur les routes de Liège-Bastogne.

"Je me sens très bien et j'avais de bonnes jambes mercredi à la Flèche Wallonne où je n'ai toutefois réussi à terminer que 17e", a indiqué Wellens samedi à Liège. "Ma condition valait mieux que ce résultat à la Flèche Wallonne et c'est donc à moi de le prouver dimanche. Notre objectif d'équipe est aller le plus loin possible avec les trois leaders, Vanendert, Lambrecht et moi, dans la finale."

Tim Wellens a par ailleurs indiqué qu'il appréciait le changement de parcours de la Doyenne. "Ce changement va donner une course plus ouverte et donc un plus grand nombre de coureurs capables de gagner."



L'équipe Lotto-Soudal de Liège-Bastogne-Liège est "sereine et forte". C'est en ces termes que Maxime Monfort annonce la couleur pour ses troupes qui affronteront dimanche les bosses ardennaises sous une météo annoncée plus que capricieuse.

"Nous serons forts, nous l'avons montré ces derniers jours", a indiqué samedi à Liège le capitaine de route de l'équipe Lotto-Soudal. "Nous pouvons clairement peser sur la course. Le froid et la pluie vont jouer un gros rôle sur cette course de 7 heures. Le nouveau parcours, avec la réintroduction de la trilogie Wanne-Stockeu-Haute Levée et le nouveau final plus rapide changeront la donne. Les attaques vont partir plus vite et nous sommes aussi prêts pour cela."

Le coureur wallon apprécie le changement d'arrivée avec le final à plat au Boulevard d'Avroy à Liège en lieu et place du sommet de la côte de Ans. "Je trouve que c'est un bien. Ça redonne ses lettres de noblesse à la course. Personnellement, je dirais que tout va bien. J'ai rempli mon rôle sur les dernières courses. Nous avons Tim, Jelle et Bjorg qui sont au-dessus du lot chez nous. Nous ne mettrons toutefois pas trop de pression sur le jeune Bjorg Lambrecht, même si c'est résultats récents prouvent un énorme talent. Nous évoluerons avec la course mais il faudra sans doute être intelligents au sommet de la Redoute."