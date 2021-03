Tim Merlier sprinte plus vite que Pedersen à la Bredene Koksijde Classic

Tim Merlier a décroché le 3e succès de sa saison ce vendredi sur la Bredene Koksijde Classic. Le Belge de l’équipe Alpecin-Fenix s’est montré le plus rapide dans un sprint en comité réduit en devançant l’ancien champion du monde Mads Pedersen. le Français Florian Sénéchal a pris la 3e place. Tom Van Asbroeck et Eduard Grosu complètent le top 5.

La course s’est décantée à plus de 100 kilomètres de l’arrivée lors de l’enchaînement répété Monteberg – Mont Kemmel. Un groupe de douze hommes forts s’est isolé à l’avant avant d’aborder les 90 derniers kilomètres. Derrière ces coureurs, 16 coureurs sont partis à leur poursuite et sont parvenus à faire la jonction. Parmi eux, Tim Merlier qui a donc réussi à ne pas se faire surprendre.

Malgré un final débridé et plusieurs tentatives – notamment celle de Lukas Pöstlberger – c’est au sprint qu’une grosse vingtaine de coureurs se sont expliqués. Plus puissant que ses adversaires, Merlier a lancé de loin et a conservé son avance sur Pedersen.

Déjà vainqueur du Samyn et du GP Monséré, il inscrit une 3e victoire à son palmarès cette saison, une 12e depuis qu’il est professionnel.