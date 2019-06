Tim Merlier nouveau Champion de Belgique sur route, Evenepoel grand animateur de la course

Tim Merlier (Corendon-Circus) est le nouveau champion de Belgique sur route au terme d'un parcours sans encombre. Il succède à Yves Lampaert, tenant du titre. Timothy Dupont (Wanty-Gobert) est deuxième, Wout Van Aert (Jumbo-Visma), champion de Belgique du chrono complète le podium. Philippe Gilbert a terminé à la quatrième position. À 26 ans, Merlier, cyclo-crossman faisaitt partie des grands favoris de ces Championnats de Belgique à Gand.

Une course animée par Remco Evenepoel

Quatre hommes constituent l’échappée la plus concrète du jour, Stan Dewulf (Lotto Soudal), Dries De Bondt (Corendon-Circus), Jelle Wallays (Lotto-Soudal) et Remco Evenepoel (Deceuninck Quick-Step).

Remco est le plus actif dans cette échappée. Il place d’ailleurs une attaque à 35 kilomètres de l’arrivée, la principale victime est Stan Dewulf qui décroche. Un trio émerge donc de l’échappée. Wallays, Evenepoel et De Bondt entrent dans l’avant dernier tour avec un peu plus de 35 secondes d’avance.

L’avance des hommes de tête fond à une vingtaine de kilomètres de l’arrivée alors que les trois hommes ne se relaient pas de façon égale. Alors qu’Evenepoel multiplie les efforts, De Bondt reste à l’arrière. Wallays prend encore quelques relais.

Après 211 kilomètres animés par Evenepoel, l’échappée est reprise, tout le monde est regroupé pour les dix derniers kilomètres. Les attaques du peloton se multiplient alors. Mais la décision tombe finalement au sprint... Tim Merlier prend le meilleur sur Dupont et Van Aert pour décrocher le titre de Champion de Belgique.