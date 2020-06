Tim Merlier, l'homme invisible... malgré lui

Le Championnat de Belgique cycliste pour professionnels aurait dû se dérouler ce dimanche 21 juin, pour fêter l’été, à Anzegem. On ne vous apprend rien, l’épreuve a été reportée. Il y a donc déjà presque un an que le cyclo-crossman Tim Merlier porte le maillot de champion de Belgique sur route. Mais voilà, pandémie de coronavirus oblige, le coureur de l'équipe Alpecin-Fenix n'a disputé que six jours de course dans sa belle tunique noire-jaune-rouge en 2020 (dont une victoire lors de la quatrième étape du Tour d’Antalya, en Turquie, le 23 février).

Merlier est devenu, bien malgré lui, un champion national… invisible ! C'est évidemment frustrant même si le solide sprinter de 27 ans (1 mètre 85, 74 kilos), qui partage sa vie avec Cameron Vandenbroucke, la fille de Frank, espère s'illustrer dès la reprise au mois d'août.

Samuël Grulois a rencontré le très sympathique et très humble Tim Merlier chez lui, à Wortegem-Petegem, petite commune de Flandre orientale située entre Waregem au nord et Renaix au sud, entre le Tiegemberg à l’ouest et le Koppenberg à l’est. Interview réalisée au pied de la cheminée, au-dessus de laquelle trône fièrement dans un cadre le maillot enfilé à Gand le dimanche 30 juin 2019.

Tim, on a l’impression que vous n’avez toujours pas bien intégré que vous êtes bel et bien champion de Belgique…

" C’est vrai que c’est encore difficile pour moi de croire que je suis champion de Belgique. Quand je pars à l’entraînement avec le maillot national sur le dos, c’est vraiment spécial. Tous les matins, je me dis ‘ah oui, c’est juste, je suis champion’ ! "

En roulant les classiques dans le maillot noir-jaune-rouge, il est clair que je me serais fait connaître encore plus aux yeux du grand public. Mais je suis content, je disputerai sans doute encore cinq à dix courses avec le maillot.

Si vous aviez participé à toutes les courses prévues en mars et en avril, pensez-vous que ça aurait été plus facile pour vous de définitivement croire en ce titre national ?

" Oui ! J’ai déjà beaucoup gagné depuis ma victoire au Championnat de Belgique (NDLR : Le prologue et deux étapes du Tour d’Alsace 2019, une étape du Tour du Danemark 2019 et donc une étape du Tour d’Antalya 2020). Mais en roulant les classiques dans le maillot noire-jaune-rouge, il est clair que je me serais fait connaître encore plus aux yeux du grand public. En l’absence des classiques, c’est en effet plus difficile pour moi de croire que je suis bien le champion ! Mais je suis content, je disputerai sans doute encore cinq à dix courses avec le maillot. J’ai juste quelques regrets pour les classiques, c’est dommage. "

Le Championnat de Belgique 2020 a été reporté à fin septembre. Il se déroulera, c’est le hasard, à Anzegem, une commune voisine de Wortegem-Petegem. Alors, pourquoi pas un deuxième titre à domicile ?

" Depuis que l’on sait qu’Anzegem accueillera la course, j’ai toujours dit que je voulais m’y imposer. Mais être champion de Belgique chez les pros deux années consécutives, c’est presque impossible (NDLR : onze coureurs ont réussi cette performance depuis la création de la compétition en 1894 mais seulement cinq dans l’après-deuxième guerre mondiale, Émile Masson junior, André Vlayen, Michel Pollentier, Wilfried Nelissen et Tom Steels, le dernier en date, en 1997 et 1998). "

Votre vie a-t-elle changé ? Vous reconnaît-on dans la rue ?

" Moi, je suis resté la même personne. Mais c’est vrai qu’à Kuurne-Bruxelles-Kuurne (NDLR : Course qu’il a terminée à la 25ème place, le 1er mars dernier), j’ai senti que ma vie changeait. On m’a beaucoup vu à la télévision et depuis lors, les gens me reconnaissent plus souvent. A l’entraînement, je sens le regard des automobilistes qui cherchent à m’identifier… "