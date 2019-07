Tim Merlier dans la sélection pour l'Euro, Campenaerts défendra son titre

La Ligue vélocipédique belge (RLVB) a dévoilé jeudi les sélections pour l'Euro de cyclisme à Alkmaar, aux Pays-Bas (7-11 août). Le sélectionneur national Rik Verbrugghe compte sur le champion de Belgique Tim Merlier et Jasper Philipsen sur la route. Victor Campenaerts, le détenteur du titre, et Yves Lampaert participeront au contre-la-montre.

Sur les circuits locaux fort techniques (172,6 km), Merlier et Philipsen auront le soutien d'hommes rapides comme Jens Keukeleire, Edward Theuns et Jonas Rickaert. Lampaert, Lawrence Naesen et Otto Vergaerde complètent la sélection de huit hommes. Jens Debusschere et Laurens De Vreese sont les remplaçants éventuels.

En plus de la course sur route, Lampaert participera également au contre-la-montre de 22,4 kilomètres le 8 août. L'an dernier à Glasgow, il avait terminé quatrième. Cependant, tous les regards seront tournés vers le double champion d'Europe de la spécialité Campenaerts, qui sera l'un des favoris. Remco Evenepoel est réserve.

Chez les femmes, Lotte Kopecky mène la sélection pour la course sur route (115 km). Elle sera assistée par la championne nationale Jesse Vandenbulcke, Kelly Druyts, Sofie De Vuyst, Kelly Van Den Steen, Kaat Hannes, la championne de cyclo-cross Sanne Cant et Calerie Demey. Ann-Sophie Duyck et Julie Van De Velde rouleront contre la montre.

Pour la première fois, le relais mixte hommes-femmes est au programme. Il remplace le contre-la-montre par équipes. Cant, De Vuyst, Kopecky, Thomas De Gendt, Naesen et Jonas Rickaert ont été retenus.