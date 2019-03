Tiesj Benoot revient aux Strade Bianche avec le dossard N.1: "Une sensation spéciale"

Tiesj Benoot avait décroché la première victoire de sa carrière en s'imposant en solitaire l'année dernière aux Strade Bianche, devant le Français Romain Bardet et Wout van Aert. C'est donc avec le dossard 1 que le coureur Lotto Soudal revient sur la classique toscane, qui sera disputée samedi autour de Sienne, en Italie.

"C'est l'une des épreuves qui me convient le mieux. Ce sera une sensation spéciale de rouler pour la première fois avec le dossard numéro un dans une course de ce calibre", déclare Tiesj Benoot dans un communiqué de Lotto Soudal. "L'arrivée sur la Piazza del Campo à Sienne fait également partie pour moi des plus belles qui existent, peut-être avec les Champs-Elysées. Il s'agit donc d'un endroit particulier pour moi".

Le Gantois de 24 ans se montre encore ambitieux cette année, malgré sa chute au Circuit Het Nieuwsblad samedi. "Il sera très difficile de rééditer ma prestation de l'année passée, mais avec les jambes que j'avais à l'Omloop, je peux certainement de nouveau lutter pour la victoire. J'espère avoir les mêmes sensations samedi, mais la condition est de toute façon bonne. La chute n'était naturellement pas idéale. Mon genou est suturé et nous verrons jour par jour comment cela guérit."

Benoot sera accompagné en Toscane par Jens Keukeleire, Lawrence Naesen, Tosh Van der Sande, Tim Wellens, le Polonais Tomasz Marczyński et le Norvégien Carl Fredrik Hagen.