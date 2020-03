Tiesj Benoot: "Ma place aujourd'hui était la deuxième"

Benoot avait décroché vendredi la troisième victoire de sa carrière. Il a montré sa forme à plusieurs reprises durant la 'Course au soleil'. Samedi, il entamait la montée finale de 16,3 km vers La Colmiane avec 36 secondes de retard sur Schachmann au général. Il a joué son va-tout juste avant le dernier kilomètre. "J'ai donné tout ce que j'avais dans cette attaque, mais j'ai un peu explosé en arrivant dans le final", a expliqué Benoot dans un communiqué publié par son équipe. "Je pense que ma place aujourd'hui était la deuxième. Je suis vraiment content de la semaine que nous avons eue et des résultats que nous avons obtenus en tant qu'équipe ici", a conclu Benoot, dont l'équipier Soren Kragh Andersen a remporté le contre-la-montre.

Schachmann est "passé par l'enfer"

"C'est tellement génial de gagner Paris-Nice, mais la journée a été très, très difficile", a expliqué Schachammn, qui a devancé Tiesj Benoot de 18 secondes. "La partie finale a été vraiment dure, surtout les 3 derniers kilomètres, très douloureux. C'était comme passer par l'enfer, mais en ce moment, je suis au paradis et chaque petite douleur dans mes jambes en vaut la peine."

"J'en suis à ma quatrième année dans le peloton professionnel et c'est à coup sûr ma plus grande victoire, une étape importante dans ma carrière", a poursuivi Schachmann. "Les gens doutaient que je puisse être un coureur de classement général alors que cela a toujours été mon rêve. J'ai montré que je pouvais le faire sur une course d'une semaine."