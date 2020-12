Tiesj Benoot : "Le Giro s'inscrirait dans un plan à long terme"

Tiesj Benoot, 26 ans, veut se perfectionner dans les courses par étapes d'une semaine, mais il y aura d'abord les classiques printanières suivies du Giro ou du Tour de France. "Je vais devoir faire des choix", a déclaré vendredi le Gantois lors de la présentation de l'équipe Sunweb, qui deviendra DSM la saison prochaine.

Benoot a commencé la saison dernière particulièrement fort avec une troisième place dans l'étape d'ouverture de Paris-Nice, puis la victoire l'avant-dernier jour et une deuxième place dans l'étape finale et également au classement final. "La saison a super bien commencé. Puis, il y a eu l'arrêt dû au coronavirus, mais je me suis bien entraîné et jusqu'à Milan-Sanremo tout s'est bien passé. J'étais prêt pour la deuxième partie", a expliqué Benoot, qui a prolongé jusqu'en 2022.

Ensuite, le Gantois a eu des problèmes de dos, qui l'ont obligé à abandonner dans le Dauphiné et l'ont tenaillé pendant le Tour de France. "Ce Tour a été une déception sur le plan personnel, mais je n'ai pas pu faire grand-chose pour y remédier. Nous avons gagné trois fois avec l'équipe et j'ai effectué ma part de travail. Ce n'était donc pas une grande déception, mais j'en attendais davantage. J'ai roulé fort en automne avec le Mondial et un top 10 à Liège-Bastogne-Liège et au Tour des Flandres. Je peux être satisfait."

Les coureurs ne connaissent pas encore leur programme, ce qui entraîne beaucoup de spéculations. "Les classiques sont un objectif et Paris-Nice ou Tirreno-Adriatico. Après cela, je ne sais pas si ce sera le Giro ou le Tour. Le Giro était une proposition de l'équipe et nous y réfléchissons. Je ne suis pas réticent. Je pense que c'est une course par étapes qui devrait très bien me convenir, mais la combinaison avec les classiques est bien sûr difficile. Il va falloir faire des choix, faire des sacrifices dans votre programme pour préparer le Giro. Bon, c'est encore loin".

La participation au Giro s'inscrirait dans un plan à long terme. "Il y a un plan qui va au-delà de 2021. J'ai obtenu de bons résultats à plusieurs reprises lors de courses par étapes d'une semaine. Nous voulons donc construire sur cette base. À long terme, nous pensons à des courses par étapes plus longues. Ma participation au Giro s'inscrirait dans ce cadre. Je ne viserai pas le classement. J'irai pour apprendre, pour aider un leader, pour explorer mes limites. Dans les courses par étapes d'une semaine, je lutte déjà au plus haut niveau, mais qu'est-ce que je vaux sur une plus longue période? Je pourrai vérifier cela dans ce Giro, et puis l'année prochaine par exemple devenir leader de l'ombre dans un grand tour."

Le calendrier sera encore plus chargé avec le report des JO: "Je pense que la combinaison Tour-Jeux Olympiques est tout à fait possible. Le plus difficile ce sera de digérer le décalage horaire, peut-être aussi l'humidité de Tokyo. La chaleur sera différente de celle du Tour, mais on ne peut pas vraiment s'y préparer. On peut difficilement s'y rendre trois ou quatre semaines à l'avance. D'ailleurs, le choix du Giro ou du Tour ne dépend pas de la participation aux Jeux, car c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Il faut être sélectionné et on ne peut adapter son programme de l'année à cela. J'aimerais y être, mais je ne suis pas le seul", a conclu Benoot, qui part lundi s'entraîner aux Canaries jusqu'au 23 décembre.