Tiesj Benoot: "L'arrivée des Strade Bianche sur la Piazza del Campo est la plus belle arrivée de l'année!"

C’est l’une des courses cyclistes d’un jour les plus spectaculaires de la saison. Disputée pour la première fois en 2007, cette épreuve a très rapidement intégré le cercle fermé des grandes classiques. Certains, cyclistes ou journalistes ou spectateurs, la considérent même déjà comme un monument du vélo, à l’instar de Paris-Roubaix ou de Liège-Bastogne-Liège. C’est sans doute aller un peu trop vite en besogne mais il est clair que cette course a tout pour plaire.

Les Strade Bianche, c’est 3000 mètres de dénivelé positif sur 184 kilomètres dont 63 de " routes blanches ", ces étroits chemins empierrés au cœur des vignobles du Chianti caractérisés par ces fameux graviers blancs qui font le charme de la belle Toscane et plus particulièrement de la région de Sienne. Onze secteurs seront empruntés par les coureurs ce samedi. Le départ sera donné à Sienne à 10 heures 45. L’arrivée sera jugée vers 15 heures 30 dans le centre de la vieille ville, sur la superbe Piazza del Campo, l’une des plus anciennes et plus belles places du monde.

L’an dernier, le Belge de Lotto-Soudal Tiesj Benoot, le visage masqué par la boue et marqué par l’effort, dans une attitude rappelant les forçats de la route du début du vingtième siècle, y avait décroché son premier succès pro devant le Français Romain Bardet et un autre Belge, Wout Van Aert. Un spécialiste des pavés devant un homme de grands Tours et un champion de cyclo-cross… Les Strade Bianche envoûtent tous les types de coureurs.

Malgré sa chute au Nieuwsblad samedi passé (genou suturé), Benoot fait encore partie des favoris de cette treizième édition à l’instar de son équipier Tim Wellens (3ème en 2017), Greg Van Avermaet (2ème en 2015 et 2017), Wout Van Aert (3ème en 2018), Zdenek Stybar (vainqueur en 2015), Julian Alaphilippe, Vincenzo Nibali, Gianni Moscon, Silvan Dillier, Moreno Moser (vainqueur en 2013), Rui Costa, voire Geraint Thomas qui va découvrir l’épreuve… Seuls Peter Sagan (programme différent) et le champion du monde Alejandro Valverde (malade) manquent à l’appel cette année.

A quelques heures de remettre son titre en jeu, Samuël Grulois a rencontré un Tiesj Benoot totalement sous le charme des Strade Bianche.

Tiesj, quel souvenir gardez-vous de ce samedi 3 mars 2018 ?

" Le souvenir d’avoir gagné une course, une grande course, je pense même la plus belle course remportée par un Belge en 2018. C’est très agréable pour moi de repenser à ce jour-là. Et ça va sans doute rester comme ça toute ma vie ! D’ailleurs, ça me donne beaucoup de motivation pour tenter de gagner une autre épreuve de ce genre-là cette année. "

Pour la première fois, je vais prendre le départ d’une course pro avec le dossard numéro 1 dans le dos!

On a encore tous en mémoire les images de votre arrivée à Sienne, avec votre masque de boue. La météo était exécrable… C’est ça aussi les Strade Bianche !

" Oui ! Je pense que les images de ma victoire vont rester longtemps dans la mémoire des gens. J’ai dû attendre longtemps pour gagner mon premier succès chez les pros mais ma patience a été récompensée car c’est beau d’ouvrir mon palmarès avec une telle course. Tous les sacrifices du quotidien ont payé. Et ça me permettra de prendre le départ ce samedi avec le dossard numéro 1 dans le dos ! C’est une épreuve qui me convient très bien puisque, avant de la remporter, j’avais déjà terminé deux fois huitième. Mais ces statistiques ne veulent évidemment pas dire que je vais encore gagner cette année. Toutes les courses entre le Nieuwsblad et l’Amstel Gold Race sont un objectif pour moi. Je veux au moins gagner une de ces courses, oui ! "

Les Strade Bianche sont très vite devenues incontournables. Il y a des courses qui n’attirent pas, qui ne fonctionnent pas. Mais ici, on a une épreuve qui s’est directement positionnée en haut du panier, à côté des monuments (Milan-San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Tour de Lombardie). Un avis qui est d’ailleurs partagé par les coureurs et par le public.

" C’est vrai. C’est vraiment une course spéciale avec ses routes blanches. Quand tu regardes la listes des vainqueurs, il n’y a que des grands noms avant moi : Kwiatkowski, Cancellara, Gilbert, Stybar… que des champions ! Et puis, pour moi, c’est la plus belle arrivée de l’année ! Il y a aussi les Champs-Elysées mais la Piazza del Campo, c’est vraiment différent. J’y avais été en vacances avec ma copine à la fin de la saison 2017. C’est une très belle piazza. Et y organiser l’arrivée d’une course, c’est plein d’avantages. "