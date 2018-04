Tiej Benoot : "Niki Terpstra était le plus fort"

Tiesj Benoot a terminé le Tour des Flandres à la 8e place. L'homme en forme de Lotto Soudal a confirmé sa bonne condition avant de prendra la direction de la Flèche Brabançonne le 11 avril. Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) a lui joué de malchance dimanche.

"J'ai fait une course d'attente, mais c'était vraiment difficile face aux hommes de Quick-Step Floors", a expliqué Tiesj Benoot. "Zdenek Stybar était là dans le Kruisberg puis ce fut Niki Terpstra ensuite derrière Vicenzo Nibali, mais qui a vite lâché prise. Cela disait déjà beaucoup. J'étais peut-être celui qui était le mieux de notre petit groupe, mais je dois être content de ma 8e place. Terpstra mérite sa victoire. Heureusement, nous avons quand même pu rejoindre Pedersen, ce n'était pas évident à cause du travail de Philippe Gilbert et Zdenek Stybar. Maintenant, en route pour la Flèche Brabançonne où cela va peut-être me réussir vu ma condition du moment."

Oliver Naesen voulait aussi jouer un beau coup, mais le champion de Belgique a joué de malchance au Ronde. Il a tout de même terminé 11e alors qu'il était un peu incertain en raison d'une blessure au genou suite à sa chute, déjà, dans A Travers les Flandres. "Je suis tombé dans le Mur de Grammont", a expliqué le coureur d'AG2R La Mondiale. "J'ai pu revenir dans le peloton, mais cela m'a coûté beaucoup d'énergie. Et cela m'a poursuivi durant toute la course. A la fin, je n'avais plus de forces dans les jambes pour accélérer. Cela me fait beaucoup de malchance déjà cette saison. C'est peut-être la loi de Murphy, à en devenir fou".