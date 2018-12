Thomas Pidcock, vainqueurs chez les espoirs, signe son 3ème succès consécutif à Namur

Le champion d'Europe espoirs, le Britannique Thomas Pidcock, s'est facilement imposé dimanche dans la 4ème manche de la Coupe du Monde de cyclocross espoirs (U23), dimanche à Namur. Il a devancé le champion d'Italie Jakob Dorigoni et le champion du monde belge Eli Iserbyt.

La course a très vite vu s'isoler en tête Eli Isebyt en compagnie du champion d'Italie Jakob Dorigoni, seul représentant de son pays à Namur, le Britannique Thomas Pidcock, lauréat à la Citadelle en 2016 chez les juniors et 2017 chez les espoirs, et les Français Antoine Benoist et Eddy Finé.

Pidcock a pris le large après la mi-parcours alors qu'Iserbyt connaissait un léger passage à vide dans le groupe des poursuivants. Le champion du monde allait se reprendre à deux tours de la fin et revenir dans le sillage des hommes menant la chasse derrière l'inaccessible Pidcock. Iserbyt, revigoré, avait réussi, dans le dernier tour, à prendre le meilleur sur Dorigoni, mais l'Italien a trouvé les ressources nécessaires in extremis pour reprendre la 2ème place. Eli Iserbyt, 2ème en 2017 à Namur, a donc complété le podium.

Pidcock, qui évolue dans l'équipe Telenet-Fidea Lions, a signé à Namur son 3ème succès de la saison hivernale après ses victoires dans les manches de la Coupe du monde U23 à Tabor et à Coxyde. Il a conforté son leadership et devance le Français Antoine Benoist, 4ème ce dimanche.

La Coupe du Monde espoirs, qui compte 7 manches, se poursuivra à Heusden-Zolder (26/12), Pontchâteau (Fra, 20/01/2019) et Hoogerheide (P-B, 27/01).