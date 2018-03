Thomas De Gendt rentre de Paris-Nice avec le maillot à pois

Avec la 5e place de Tim Wellens au classement final, vainqueur aussi du maillot par points, Lotto Soudal a décroché le classement particulier de la montagne avec Thomas De Gendt. "Nous n'avons pas gagné d'étapes, mais nous avons à chaque fois roulé pour la victoire, avec Greipel, ou avec Tim", s'est réjouit De Gendt.

"Nous nous sommes montrés et on peut rentrer content", a ajouté le vainqueur du maillot à pois. "Le but n'était pas vraiment d'aller chercher ce maillot aujourd'hui (dimanche). L'idée était d'aider Tim dans les sprints intermédiaires. Nous étions devant et j'ai tout naturellement accumulé des points. Je suis content d'avoir ce maillot."