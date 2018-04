Thomas De Gendt: "Je deviens plus fort chaque année"

Thomas De Gendt a ajouté une 13e victoire à son palmarès jeudi en s'imposant à sa façon - en solitaire au bout d'une échappée - sur la 2e étape du Tour de Romandie (WorldTour). "Je voulais être au top de ma condition car je n'avais encore jamais gagné ici", a déclaré le coureur de Lotto Soudal, qui ne sera pas au départ du Tour d'Italie.

"J'avais vraiment de bonnes jambes aujourd'hui. J'avais prévu d'aller dans l'échappée. Il y a deux semaines, Victor Campenaerts et moi avions déjà prévu d'attaquer dans la première montée du jour. Quand j'ai vu que nous avions une avance de 7:50, j'ai compris que le peloton nous aurait difficilement repris."

"Chaque année, je deviens plus fort", enchaîne le coureur de Lotto Soudal. "À chaque fois que je pars dans une échappée comme celle-ci, j'ai toujours plus d'expérience et de force dans mes jambes. J'ai demandé à mon entraîneur d'être au top de ma condition ici en Romandie car je n'avais jamais gagné ici. La forme est très bonne et c'est dommage que je n'aille pas au Giro. Avec ces jambes, j'aurais pu faire quelque chose de bien là-bas."

Vainqueur d'étape sur les trois grands tours (Giro en 2012, Tour en 2016 et Vuelta en 2017) mais aussi sur Paris-Nice, le Tour de Suisse, le Tour de Catalogne et sur le Dauphiné, De Gendt n'est pas rassasié. "Les seules courses à étapes WorldTour auxquelles j'ai déjà participé mais où je n'ai jamais gagné sont le Tour du Pays Basque et le Tour Down Under. J'essayerai de le faire l'an prochain. En même temps, je tenterai chaque année de remporter une étape sur les grands tours."

Présent dans l'échappée, son équipier Victor Campenaerts a dû lâcher prise à 30 km de la ligne. "Je n'ai pas honte de dire qu'après 3h30 de course, je n'arrivais plus à suivre le tempo de Thomas. Nous avons été à fond depuis le kilomètre zéro et j'avais terminé mon travail. J'ai été impressionné par ce qu'il a fait", a expliqué Campenaerts, finalement 97e à l'arrivée.