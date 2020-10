Thomas De Gendt et l'immense malaise au Giro : "l'organisation nous cache des choses"

Des cas de Covid-19 qui se multiplient au sein du peloton et dans l'encadrement de la course, des équipes qui quittent purement et simplement la course, une incertitude par rapport à la tenue de la troisième semaine : l'atmosphère est pesante sur le Giro. Thomas De Gendt s'est d'ailleurs exprimé sur la situation auprès de nos confrères de Sporza : "je dois être honnête, ma tête n'est plus au vélo après cette annonce de la contamination de 17 agents", a-t-il déclaré en référence aux 17 agents de police qui encadrent la course e-bike qui ont été écartés à la suite d'un test positif. D'après De Gendt, il y a eu hier une discussion entre différents coureurs pour évaluer la possibilité de ne pas prendre le départ. "Il y a déjà eu 10 cas et hier on entendait des coureurs tousser dans le peloton. Certes, le temps se refroidit mais c'est difficile de se concentrer."