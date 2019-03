"Thomas De Gendt est mieux seul que mal accompagné !"

Après le maillot à pois à Paris-Nice, Thomas De Gendt enchaine donc avec une victoire et le maillot de leader lors de la première étape du Tour de Catalogne. Comment ? Après un raid solitaire bien sûr, sa spécialité. Le coureur de la Lotto-Soudal a donc décroché son 12e succès WorldTour au terme d'une échappée victorieuse. Le troisième du Giro 2012 endossera ce mardi un dixième maillot de leader sur une épreuve du WorldTour (3 à Paris-Nice 2011, 5 jours au Critérium du Dauphiné 2017, 1 jour au Tour de Catalogne 2018).

Tout comme Thomas De Gendt, David Boucher (ancien coureur d'Omega Pharma-Lotto et maintenant chez Tarteletto-Isorex) est un spécialiste des échappées. Il revient pour la RTBF sur la victoire du coureur de la Lotto-Soudal. "Thomas peut rouler des heures à 45-50 km/h. Il est parfois mieux seul que mal accompagné. C'est toute la différence avec moi. J'ai besoin d'une alliance collective pour aller le plus loin possible. Lui peut sortir à 40 kilomètres de l'arrivée, tandis que moi, je peux l'envisager à cinq bornes du but avec un ou deux ponts d'autoroute à passer."

Le voir remporter une quatrième étape au Tour de Catalogne ne l'étonne pas. "Il a des qualités de grimpeur et de rouleurs au-dessus de la moyenne. Il est complet. On ne fait pas troisième du Giro en 2011 par hasard. Il est limite pour gagner un Grand Tour. Il prend une déconvenue assez rapidement et se concentre sur des étapes. Il sélectionne le tracé qui lui convient le mieux. Il arrive frais au départ et règle tout le monde. Faire ça sur une première étape, c'est encore plus exceptionnel."

Durant sa carrière, David Boucher s'est retrouvé à plusieurs reprises en échappée avec Thomas De Gendt. Par conséquent, il a eu l'occasion d'analyser de près son style. "Il est calme. Il ne s'énerve pas sur un mec qui ne passe pas son tour de relais. Il continue de rouler. Par contre, il roule par à coups. Au début, ça va, mais dès qu'il voit que les autres sont en difficulté, il n'hésite pas à en remettre une. Il prend son rythme que cela tourne ou pas. Il reste à la même vitesse. Les mecs derrière se regardent. Parfois, il y a des cassures. Cela marche une fois, deux fois mais la troisième est de trop."

Erreur stratégique des équipes

Pour David Boucher, le succès du Belge dans cette première étape du Tour de Catalogne s'explique également par la mauvaise gestion tactique des équipes. En direct sur Eurosport, le consultant français Thomas Voeckler déclarait : "Qu'il soit seul, à 7 ou 13, quand il y a Thomas De Gendt, il faut laisser deux minutes et faire passer le message aux coureurs." Point de vue conforté par David Boucher qui prend l'exemple de la Sunweb qui avait en ses rangs le sprinteur Michael Matthews. "A la base, c'est une erreur stratégique de laisser quatre minutes trente à un groupe dans lequel il y a Thomas De Gendt. La Sunweb aurait dû contrôler la première partie d'étape et ensuite demander de l'aide aux autres équipes. Si personne ne vient à ce moment-là, ils peuvent alors laisser couler."

Le coureur de 32 ans a également profité du parcours difficile du Tour de Catalogne. "Le tracé peut effrayer. Du coup, les équipes se regardent et elles n'ont pas envie de se livrer. Qui va mener la chasse ? Le temps qu'ils comprennent, il reste encore 50 kilomètres. Quand tu as Thomas De Gendt capable de garder le 45 km/h pendant des heures, tu es obligé de rouler à 50-55 à l'heure. Même à une dizaine en tête de peloton, tu ne rentres pas quand tu as déjà plus de trois minutes de retard. Entre le kilomètre 122 et 142, il n'a pratiquement pas perdu de temps."

Avec 2'54'' sur Alejandro Valverde et 2'56'' sur Egan Bernal, Thomas De Gendt a-t-il une chance de remporter ce Tour de Catalogne ? "Sur les étapes de montagne, c'est presque rien. J'ai connu des éditions où c'était un chantier naval. J'ai roulé une fois cette épreuve en remplacement de Cédric Pineau. C'était une très grosse erreur. J'ai souffert toute la semaine", se souvient-il.

Ses 12 victoires WorldTour en échappée, dont 9 en solitaire

1. Paris-Nice 2011, étape 1

2. Tour de Suisse 2011, étape 7

3. Paris-Nice 2012, étape 7

4. Tour d'Italie 2012, étape 19

5. Tour de Catalogne 2013, étape 7 (sprint à 4)

6. Tour de Catalogne 2016, étape 4

7. Tour de France 2016, étape 12 (sprint à 2 avec Serge Pauwels)

8. Critérium du Dauphiné 2017, étape 1

9. Tour d'Espagne 2017, étape 19 (sprint à 9)

10. Tour de Catalogne 2018, étape 3

11. Tour de Romandie 2018, étape 2

12. Tour de Catalogne 2019, étape 1