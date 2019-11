Thijssen toujours aux soins intensifs après sa lourde chute à Gand - © DAVID STOCKMAN - BELGA

Gerben Thijssen, 21 ans, est toujours aux soins intensifs et souffre "d'une fracture de la clavicule et de trois côtes cassées, mais les médecins surveillent trois petites hémorragies cérébrales, raison pour laquelle il doit rester aux soins intensifs au moins encore un jour, peut-être trois, mais son état est heureusement stable", a expliqué Philip Maertens, porte-parole de son équipe Lotto Soudal, qui confirme que le coureur est toujours resté conscient.

Otto Vergaerde et Jules Hesters occupent la tête de cette 79e édition à l'issue d'une première soirée mouvementée au Kuipke mardi. Le programme a été écourté après cette lourde chute de Gerben Thijssen faisant suite à celle du Britannique Mark Cavendish.

Otto Vergaerde et Jules Hesters comptent 46 points, soit un de plus que Kenny De Ketele et Robbe Ghys. Jasper De Buyst et Tosh Van der Sande pointent en troisième position avec 37 unités. Iljo Keisse et Mark Cavendish sont 4e avec 20 points. Le Britannique avait chuté lui aussi, rentrant à son hôtel pour se faire soigner aussi.

Quelques instants plus tard, le Danois Olivier Wulff était également impliqué dans la chute avec Gerben Thijssen. A la demande des coureurs, le programme avait été interrompu avant minuit.

- Classement à l'issue de la première journée:

1. Otto Vergaerde/Jules Hesters (BEL/BEL) 46 points

2. Kenny De Ketele/Robbe Ghys (BEL/BEL) 45

3. Jasper De Buyst/Tosh Van der Sande (BEL/BEL) 37

4. Iljo Keisse/Mark Cavendish (BEL/G-B) 20

5. Roger Kluge/Theo Reinhardt (All/All) 18

6. Jonas Rickaert/Roy Pieters (BEL/P-B) 11

à 1 tour

7. Yoeri Havik/Jan-Willem van Schip (P-B/P-B) 38

à 3 tours

8. Lindsay De Vylder/Wim Stroetinga (BEL/P-B) 21

9. Moreno De Pauw/Gerben Thijssen (BEL/BEL) 18

10. Morgan Kneisky/Oliver Frederiksen (Fra/Dan) 5

11. Fabio Van Den Bossche/Marc Hester (BEL/Dan) 2

à 4 tours

12. Michele Scartezinni/Francesco Lamon (Ita/Ita) 0