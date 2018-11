Thierry Marichal change de crèmerie : "Parfois, il faut être un peu égoïste et j'ai pensé à ma carrière !"

Thierry Marichal n’a que 45 ans. C’est donc encore un " jeune " directeur sportif. Mais on a cette impression qu’il a toutes les qualités pour réussir une belle carrière dans ce métier oh combien compliqué. L’expérience (coureur professionnel pendant 12 ans, 11 grands Tours), l’intelligence, le sens tactique, le calme, la fermeté, l’humour, l’autorité… N’en jetez plus, la coupe est pleine.

Après six saisons au sein de la structure Verandas Willems (devenue Wanty-Groupe Gobert), deux saisons chez les Suisses de IAM (où il avait été recruté par un certain Rik Verbrugghe), deux saisons chez Wallonie-Bruxelles (avec la tribu des ex-coureurs wallons Christophe Brandt, Frédéric Amorison, Olivier Kaisen, Christophe Detilloux et Jean-Denis Vandenbroucke), le Hennuyer change à nouveau de cap et rejoint l’équipe française Cofidis, dirigée par Cédric Vasseur, avec qui il a roulé il y a plus de dix ans… chez Cofidis !

Le nouveau contrat de Thierry Marichal débute ce samedi 1er décembre. Samuël Grulois l’a rencontré à quelques heures d’entamer ce nouveau chapitre dans une carrière déjà bien remplie.

Thierry, l’annonce de votre séparation avec l’équipe Wallonie Bruxelles-Aqua Protect-Veranclassic en a surpris plus d’un !

" J’ai passé deux très belles années au sein de l’équipe Wallonie-Bruxelles et je peux comprendre que certains aient été surpris par mon départ. Mais je n’ai jamais caché que Cofidis était l’équipe dans laquelle j’avais passé les deux plus belles années de ma carrière sportive. Quand Cédric Vasseur m’a contacté et m’a offert la possibilité éventuelle de rejoindre son staff technique, ça m’a donné à réfléchir. Quand j’étais coureur, j’ai regretté d’avoir quitté Cofidis… n’allais-je pas regretter de laisser passer cette chance d’y retourner ? J’ai donc beaucoup réfléchi et j’ai pris cette décision pas facile à prendre. Je quitte un groupe où j’avais beaucoup d’amis au sein de la direction, du staff, des coureurs avec qui j’étais fort proche. Parfois, il faut être un peu égoïste et j’ai pensé à ma carrière. "

Chez Cofidis, ce ne sera pas le même boulot que chez Wallonie-Bruxelles où l’objectif principal était la formation. Ici, vous aurez une obligation de résultats avec notamment des sprinters comme Bouhanni et Laporte dans l’effectif ?

" C’est évident, le boulot sera totalement différent avec beaucoup de pression liée aux résultats... même si on aimait également faire des résultats chez Wallonie-Bruxelles. Quand on prend le départ d’une compétition, c’est pour faire le meilleur résultat possible. Clairement, chez Cofidis, la qualité du noyau est plus riche et donc la qualité des résultats doit être plus riche aussi. J’espère en effet avoir de beaux résultats avec l’équipe Cofidis, oui ! "

Vous disiez avoir envie d’être un peu égoïste. A titre personnel, la perspective de regoûter à un grand Tour doit vous réjouir, non ? Être sur les routes du Giro, du Tour, de la Vuelta, ça compte dans une carrière de coureur ou de directeur sportif…

" C’est vrai que j’ai eu la chance dans ma carrière de coureur de participer aux trois grands Tours (NDLR : 5 Tours de France, 4 Tours d’Italie, 2 Tours d’Espagne). Et comme directeur sportif, j’ai pris part au Giro avec IAM. J’avoue que j’aimerais dans ma vie retourner sur les routes du Tour de France, c’est vrai. Si j’en ai la possibilité, je ne laisserai pas passer ma chance ! "

Je serais incapable de faire ce que Christophe Brandt fait au quotidien. Il mérite le soutien de tout le monde en Wallonie !

Sans tirer sur l’ambulance, on quand même cette impression que c’est un peu compliqué chez Wallonie-Bruxelles. D’ailleurs, vous n’êtes pas le seul à partir parmi les directeurs sportifs et les coureurs…

" Disons que la saison sportive n’a pas été la meilleure… on a eu beaucoup de malchance début de saison. Et pendant la saison, on a perdu (NDLR : sur blessure ou sur maladie) nos coureurs capables de terminer dans les dix premiers d’une course. Malheureusement, la deuxième partie du noyau, plus limitée qualitativement, n’a pas su saisir sa chance pour aller chercher quelques résultats. On est resté trop longtemps dans l’ombre et cela a nui énormément à Christophe Brandt dans ses négociations avec d’éventuels nouveaux sponsors. La seconde partie de saison a été compliquée pour lui. Mais l’avenir de l’équipe est assuré, qu’importe le staff. La priorité, c’est qu’il y aura toujours une équipe qui fera de la formation de jeunes coureurs wallons. Et personnellement, je suis à 200% derrière Christophe. Je vois son investissement quotidien dans l’équipe, dans les équipes, dans les organisations de courses. Moi, je ne serai pas capable de faire ce qu’il fait ! Je lui tire vraiment mon chapeau. Je pense que très peu de gens le reconnaissent… Il mérite le soutien de tout le monde en Wallonie ! "

Quand une équipe veut grandir, c’est un peu comme un arbre : il faut l’élaguer.

Chez Wallonie Bruxelles-Aqua Protect-Veranclassic, on a quand même fait le " ménage " en écartant de nombreux coureurs. Ces gars-là n’avaient vraiment pas le niveau ? C’est difficile, j’imagine, de leur faire comprendre ?

" Difficile oui mais c’est la réalité du sport de haut niveau. Quand une équipe veut grandir, c’est un peu comme un arbre : il faut l’élaguer. A la base, on part avec un noyau et après deux-trois ans, on voit si les coureurs ont le niveau. En trois saisons, un gars a le temps de montrer s’il est capable ou pas d’évoluer à ce niveau-là. Christophe Brandt a fait ce qu’il devait faire pour assurer la pérennité de son équipe dans le futur. Je pense qu’il a fait de très bons choix. C’est compliqué d’annoncer à un coureur qu’il ne sera pas conservé la saison suivante mais ça fait partie du métier. Il y a des bons côtés et des mauvais. Celui-là est un mauvais côté et on doit l’assumer.