Thibaut Pinot arrête sa saison: "Je ressens une grosse fatigue générale"

Thibaut Pinot abandonne - Tour de France 2019 - 26/07/2019 Le Français Thibaut Pinot, 5e du classement général au matin de l'antépénultième étape de ce 106e Tour de France, a abandonné à 86 kilomètres de l'arrivée vendredi entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes (126,5 km). Le coureur Groupama-FDJ était en grande difficulté dès les premières pentes de la 19e étape du Tour, très montagneuse. Il a dû être soigné à plusieurs reprises, dans la zone du genou, possiblement touché musculairement, et pointait à près de trois minutes du groupe des leaders à 90 km de l'arrivée. En pleurs, il a mis pied à terre après 40 kilomètres de course.